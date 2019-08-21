Голосовые помощники пожаловались социологам на грубость пользователей





Целью этого исследования, как отмечают социологи, было выяснить реальный уровень приближения «говорящего» программного обеспечения к целям, определенных его создателями – способности создавать иллюзию разговора с настоящим человеком. Поэтому беседы с ботами вели на мировоззренческие темы. Опрашивали при этом, не только российских, но и зарубежных чат-ботов.К примру, в исследовании приняла участие российская разработка – голосовой ассистент «Алиса» от компании «Яндекс». В числе прочих называются глосовой помощник «Олег» (Тинькофф Банк), а также многочисленные боты.В результате исследователи выяснили, что наиболее продвинутые роботы способны довольно гибко реагировать на общение с собеседником и элегантно уходят от наиболее сложных вопросов. Многие из них даже умеют менять интонацию и строить сложнее фразы, формируя тем самым ощущение эмоциональной реакции. А от самих роботов социологи узнали, что они недовольны чрезмерной грубостью людей при общении с ними, в чем видят не очень хороший знак на будущее.