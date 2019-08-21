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Голосовые помощники пожаловались социологам на грубость пользователей

Специалисты центра социального проектирования «Платформа» провели опрос чат-ботов и голосовых ассистентов с целью выявления их «ценностной позиции» и «представлений о будущем». Как выяснилось, голосовые помощники чаще всего жалуются на неоправданную грубость пользователей.
Голосовые помощники пожаловались социологам на грубость пользователей

Целью этого исследования, как отмечают социологи, было выяснить реальный уровень приближения «говорящего» программного обеспечения к целям, определенных его создателями – способности создавать иллюзию разговора с настоящим человеком. Поэтому беседы с ботами вели на мировоззренческие темы. Опрашивали при этом, не только российских, но и зарубежных чат-ботов.

К примру, в исследовании приняла участие российская разработка – голосовой ассистент «Алиса» от компании «Яндекс». В числе прочих называются глосовой помощник «Олег» (Тинькофф Банк), а также многочисленные боты.

В результате исследователи выяснили, что наиболее продвинутые роботы способны довольно гибко реагировать на общение с собеседником и элегантно уходят от наиболее сложных вопросов. Многие из них даже умеют менять интонацию и строить сложнее фразы, формируя тем самым ощущение эмоциональной реакции. А от самих роботов социологи узнали, что они недовольны чрезмерной грубостью людей при общении с ними, в чем видят не очень хороший знак на будущее.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:45

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