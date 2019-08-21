Наталья Рудова поделилась в Instagram снимком без макияжа

Наталья Рудова выставила фотографию в кружевном нижнем белье. В подписи к публикации она назвала снимок "просто честным". Однако фанаты всё равно отметили чрезмерное использовании фильтров, чем упрекнули знаменитость. Рудова не стала реагировать на такую критику.Нашлись и те, кто восхищенно комментировали снимок актрисы. За несколько часов публикация собрала почти 100 тысяч лайков.