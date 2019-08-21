Ким Кардашьян была атакована свиньями на одном из пляжей Багам

Ким Кардашьян и ее многочисленное семейство решило провести последний месяц лета на Багамах. Однако звезда реалити-шоу не учла, что местные пляжи уже давно облюбовали свиньи, которые любят резвиться и «приставать» к отдыхающим.Как оказалось, жена Канье Уэста - не фанатка фауны, и соседство парнокопытных было ей не в радость. На видео, которое звезда социальных сетей опубликовала в своих Instagram Stories, видно, как она старается отойти подальше от слишком дружелюбных животных. По словам самой Ким Кардашьян, она действительно была напугана поведением атакой свиней, поэтому старалась вести себя так, чтобы не привлекать их внимание к своей персоне. Поклонники телезвезды были в восторге от резвящихся в воде животных, но также не забыли и о порции комплиментов для знаменитости, которая успела продемонстрировать на видео свои пышные формы.