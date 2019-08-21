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Названы продукты, способные выводить никотин из организма

Специалисты назвали список продуктов, способных существенно ускорить выведение никотина и других токсинов из организма человека. Сообщается, что включение этих продуктов в ежедневный рацион станет отличным решением для тех, кто не так давно расстался с привычкой курить.
Названы продукты, способные выводить никотин из организма

Так, для ускорения процесса выведения из организма никотина рекомендуется вводить в ежедневный рацион цитрусовые. Высокое содержание витамина С в них будет способствовать повышению интенсивности обменных процессов и улучшит кровоток. В итоге кровь и легочные ткани значительно быстрее очистятся от никотина и токсинов, накопившихся за годы привязанности к табаку.

Довольно богаты витамином С и, как следствие, обладают тем же эффектом киви. Кроме того, в этих фруктах в большом количестве присутствует магний, улучшающий процесс дыхания, а в некоторых случаях даже избавляющий от кашля. Полезна в таких случаях и морковь, которая богата витаминами В, С и К, а также провитамином А.

Кроме всего прочего, специалисты из Университета Хопкинса ранее установили, что людям, недавно бросившим курить и нуждающимся в улучшении общего состояния дыхательной системы, очень полезно регулярно есть бананы, яблоки и помидоры.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:18

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