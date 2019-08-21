Софии Ротару приписали роман с бывшим возлюбленным Татьяны Булановой





Бывший солист некогда популярной группы «Турбомода» Саша Попов и сам ранее не скрывал своего восхищения Софией Ротару, уверяя, что еще с раннего детства испытывает к ней трепетные чувства. Более того, несколько лет тому назад певец даже предлагал Софии Михайловне стать его законной супругой, нисколько не смущаясь 33-летней разницей в возрасте. Впрочем, все дальнейшие слухи об отношениях этой пары не имели никакого подтверждения.Однако во время недавнего концерта Ротару в Минске за кулисами был замечен и сам Попов, поэтому слухи о романе бывшего возлюбленного Татьяны Булановой и легендарной певицы вспыхнули с новой силой. Как сообщает издание «Собеседник», попытка журналистов связаться с Сашей Поповым не принесла результатов, отказывается комментировать эти разговоры и сама София Ротару.