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Софии Ротару приписали роман с бывшим возлюбленным Татьяны Булановой

Недавнее выступление украинской певицы Софии Ротару в Беларуси произвело фурор. В последнее время певица довольно редко дает концерты, но в этот раз показалась перед публикой в отличной форме. На этом фоне даже пошли слухи о причинах второй молодости артистки. Поговаривают, что у нее завелся роман с бывшим бойфрендом Татьяны Булановой Сашей Поповым.
Софии Ротару приписали роман с бывшим возлюбленным Татьяны Булановой

Бывший солист некогда популярной группы «Турбомода» Саша Попов и сам ранее не скрывал своего восхищения Софией Ротару, уверяя, что еще с раннего детства испытывает к ней трепетные чувства. Более того, несколько лет тому назад певец даже предлагал Софии Михайловне стать его законной супругой, нисколько не смущаясь 33-летней разницей в возрасте. Впрочем, все дальнейшие слухи об отношениях этой пары не имели никакого подтверждения.

Однако во время недавнего концерта Ротару в Минске за кулисами был замечен и сам Попов, поэтому слухи о романе бывшего возлюбленного Татьяны Булановой и легендарной певицы вспыхнули с новой силой. Как сообщает издание «Собеседник», попытка журналистов связаться с Сашей Поповым не принесла результатов, отказывается комментировать эти разговоры и сама София Ротару.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:08

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