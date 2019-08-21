«Навороченный» бюджетный смартфон Redmi Note 8 получит поддержку NFC





Новинки представят вместе с первой моделью телевизоров Redmi. Цены на девайсы производитель пока не разглашал. Согласно предварительным данным, Note 8, а также Note 8 Pro будут оснащаться четвертными основными камерами, имеющими главный модуль на 64 Мп. Устройства наделят игровым процессором MediaTek Helio G90T.Сделать предварительный заказ новинки можно с 21 августа. Пока отсутствует информация, когда смартфон Note 8 поступит на прилавки российского рынка.