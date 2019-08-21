Избыток лекарств от гипертонии опасен для пациентов





К примеру, американские пациенты, попадающие в больницу из-за нарушения работы сердечно-сосудистой системы, во время выписки получают от врачей внушительный список препаратов, которые нужно принимать. Многие предназначаются для снижения кровяного давления. Именно в этом и кроется опасность, считают исследователи из США, объясняя, что люди склонны принимать слишком много лекарств от гипертонии.При слишком низком кровяном давлении человек может пожаловаться на онемение конечностей, обмороки и боли в почках. Аналогичная ситуация сложилась и в Российской Федерации, где количество смертельных случаев из-за нарушения работы сердца довольно значительно. Впрочем, эксперты категорически не рекомендуют полностью отказываться от выписанных препаратов.