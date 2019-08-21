АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вечно в поисках любви: ТОП звезд с большим количеством…
EUR 73.98 USD 66.78
Курс валют на 21.08.2019

Избыток лекарств от гипертонии опасен для пациентов

Исследователи рассказали об опасности, заключающейся в избытке лекарств от гипертонии. По мнению специалистов, многие люди наносят вред своему здоровью в попытках контроля кровяного давления.
Избыток лекарств от гипертонии опасен для пациентов

К примеру, американские пациенты, попадающие в больницу из-за нарушения работы сердечно-сосудистой системы, во время выписки получают от врачей внушительный список препаратов, которые нужно принимать. Многие предназначаются для снижения кровяного давления. Именно в этом и кроется опасность, считают исследователи из США, объясняя, что люди склонны принимать слишком много лекарств от гипертонии.

При слишком низком кровяном давлении человек может пожаловаться на онемение конечностей, обмороки и боли в почках. Аналогичная ситуация сложилась и в Российской Федерации, где количество смертельных случаев из-за нарушения работы сердца довольно значительно. Впрочем, эксперты категорически не рекомендуют полностью отказываться от выписанных препаратов.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 13:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Рудова поделилась в Instagram снимком без…
Порошенко вывез родных из Украины в Норвегию на частном…
Ким Кардашьян была атакована свиньями на одном из пляжей…
Названы продукты, способные выводить никотин из…
Тарзан поблагодарил Наташу Королеву за 16 лет…
Софии Ротару приписали роман с бывшим возлюбленным Татьяны…
«Навороченный» бюджетный смартфон Redmi Note 8 получит поддержку…
Избыток лекарств от гипертонии опасен для…
Ученые: Успех лечения псориаза зависит от…
Альбина Джанабаева в семейном путешествии набрала лишний…
Специалисты дали советы по выбору подержанного…
Американская разведка изучит объекты энергетической инфраструктуры в…
Любовь Толкалина рассказала Алле Довлатовой о главной боли своей…
Названы 7 моделей авто, выглядящих дороже своей реальной…
Екатерина Стриженова опубликовала забавный видеоролик с внуком…
Сын Пугачевой и Галкина показал отцу, где спрятаться от…
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко рассказала об интиме с мужем после…
Поклонники не узнали Алену Шишкову с…
Звезде «Дома-2» Вике Боне посоветовали закрывать рот во время…
Эксперты: Климат на древнем Марсе был теплым и…
Алена Савкина разругалась с матерью, вернувшись утром домой после ночного…
Дочь Кристины Орбакайте показала акробатические…
Челябинский депутат застрелил молодую жену за…
Дочь Толкалиной и Кончаловского Мария на жесткой диете похудела на 30…
Ядерные объекты США опустели и заросли…
Toyota Land Cruiser может уйти в…
Меган Маркл и принц Гарри наняли третью няню для сына…
Врачи назвали неочевидные симптомы проблем со здоровьем у…
Памела Андерсон раскрыла пикантную деталь своего купальника из «Спасателей…
Ксения Бородина снова в гневе нецензурно выразилась в адрес…
Медики назвали 5 важных фактов о…
Врачи рассказали о симптомах болезней, проявляющихся на…
Названы способы повысить концентрацию и продлить здоровье…
Певец Emin опубликовал снимок с дочерью Афиной на…
В Волгограде покупательница с ножами набросилась на охранника и разделась…
Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган намекнул на то, что Константин Богомолов выдумал историю про сломанный…
Апокалипсис индейцев Майя переносится на 27 августа…
Кравчук назвал причины отказа Украины от ядерного…
Специалисты рассказали об уникальном советском спортивном автомобиле…
Доктор Комаровский рассказал о норме соли в детском…
Просмотреть все новости