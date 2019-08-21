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Альбина Джанабаева в семейном путешествии набрала лишний вес

Экс-участница поп-группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева рассказала о корректировке своего режима для сброса лишних килограммов. Знаменитость путешествовала с сыновьями и мужем Валерием Меладзе и в поездке немного набрала вес.
Альбина Джанабаева в семейном путешествии набрала лишний вес

Альбина Джанабаева не так давно возвратилась в Москву после отпуска во Франции и Испании. Певица вернулась не только с хорошим настроением, но и с парой лишних килограмм, дав обещание себе поскорее их убрать.

Альбина Джанабаева выполнила свои слова, оперативно занявшись своей фигурой. Для восстановления прежней формы артистка установила режим дня, внесла изменения в рацион и задействовала определенные физические нагрузки. Она так же убрала из собственного питания соль, сахар, хлеб и добавила овощей, чаи и продукты, насыщенные белком. Касаемо физических упражнений, Альбина Джанабаева предпочла пробежки, быструю ходьбу и занятия в бассейне. В своем микроблоге Instagram знаменитость опубликовала фото в спортивном стиле, без косметики и в подписи к нему подробно описала свои тренировки.

Комментаторы стали писать восторженные комментарии, поддержав своего кумира. Многие стали удивляться откуда у Джанабаевой столько энергии, которой хватает даже для занятий спортом. Некоторые фолловеры отметили, что знаменитость и сейчас находится в прекрасной форме.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 13:33

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