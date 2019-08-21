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Сын Пугачевой и Галкина показал отцу, где спрятаться от папарацци

Известный российский шоуен и телеведущий Максим Галкин опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram новое забавное видео. На этих кадрах можно увидеть, как юный Гарри, сын Галкина от брака с Аллой Пугачевой, советует отцу, где лучше прятаться от назойливых папарацци.
Сын Пугачевой и Галкина показал отцу, где спрятаться от папарацци

Эти кадры, судя по всему, были сняты в латвийском курортном Дзинтари, где звездное семейство в эти дни проводит свой отпуск. В самом начале видео Максим Галкин спрашивает маленького сына о том, чем он занимается, показывая, как мальчик копается с лопаткой в песке. «Копаю ямку», - бодро ответил отцу Гарри. А когда отцу стало интересно, зачем мальчик решил выкопать столь глубокую ямку, Гарри буквально поразил его ответом.

«Чтобы ты мог спрятаться от папарацци. Запрыгнешь в яму и тебя не будет видно. Они тебя не заметят и не будут фотографировать», - поделился своими соображениями ребенок. В ответ на это Галкин назвал его план хорошим. Сразу после этого в кадре появилась и Лиза Галкина, предложившая отцу построить из песка целый город.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:28

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