Сын Пугачевой и Галкина показал отцу, где спрятаться от папарацци

Эти кадры, судя по всему, были сняты в латвийском курортном Дзинтари, где звездное семейство в эти дни проводит свой отпуск. В самом начале видео Максим Галкин спрашивает маленького сына о том, чем он занимается, показывая, как мальчик копается с лопаткой в песке. «Копаю ямку», - бодро ответил отцу Гарри. А когда отцу стало интересно, зачем мальчик решил выкопать столь глубокую ямку, Гарри буквально поразил его ответом.«Чтобы ты мог спрятаться от папарацци. Запрыгнешь в яму и тебя не будет видно. Они тебя не заметят и не будут фотографировать», - поделился своими соображениями ребенок. В ответ на это Галкин назвал его план хорошим. Сразу после этого в кадре появилась и Лиза Галкина, предложившая отцу построить из песка целый город.