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Специалисты дали советы по выбору подержанного ВАЗ-2114

Как известно, сборка ВАЗ-2114 продолжалась с 2003 по 2013 год и на данный момент минимальная стоимость машины составляет около 130 тысяч рублей. Для выбора действительно хорошего экземпляра специалисты дали автолюбителям несколько советов.
Специалисты дали советы по выбору подержанного ВАЗ-2114

Среди многих владельцев у ВАЗ-2114 репутация старого транспортного средства с ржавым кузовом, локальными «язвами» или дырами в днище. Для выяснения степени поражения эксперты советуют простучать металл костяшками пальцев. Если ремонт был некачественным, то человек услышит глухой звук. Необходимо проверить и работу стеклоподъемников, дверных ручек и замков. Напомним, что в подкапотном пространстве транспортного средства находится 1,5- или 1,6-литровый 8-клапанный агрегат на 95 лошадиных сил.

Без ремонта двигатели могут проехать не менее 300 000 километров. Что касается срока службы сцепления, то этот показатель равен 20 000 километров пробега. Поломку коробки передач можно выявить, услышав хруст при переключении вниз. За ремонт синхронизатора второй передачи придется выложить около 10 000 рублей.

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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 13:25

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