Специалисты дали советы по выбору подержанного ВАЗ-2114





Среди многих владельцев у ВАЗ-2114 репутация старого транспортного средства с ржавым кузовом, локальными «язвами» или дырами в днище. Для выяснения степени поражения эксперты советуют простучать металл костяшками пальцев. Если ремонт был некачественным, то человек услышит глухой звук. Необходимо проверить и работу стеклоподъемников, дверных ручек и замков. Напомним, что в подкапотном пространстве транспортного средства находится 1,5- или 1,6-литровый 8-клапанный агрегат на 95 лошадиных сил.Без ремонта двигатели могут проехать не менее 300 000 километров. Что касается срока службы сцепления, то этот показатель равен 20 000 километров пробега. Поломку коробки передач можно выявить, услышав хруст при переключении вниз. За ремонт синхронизатора второй передачи придется выложить около 10 000 рублей.