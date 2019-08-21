Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко рассказала об интиме с мужем после родов

«У меня муж просто красавчик, секси, поэтому его просто невозможно не желать», - подчеркнула экс-участница «Дома-2».

«Я даже удивляюсь, как он меня хочет, я же жирная», - добавила Катя.





Не секрет, что тему интима после родов поднимают многие молодые мамочки. А все потому, что специалисты рекомендуют женщинам на время отказаться от секса и дать своему организму восстановиться. Вот только Екатерина Колисниченко, как оказалось, поспешила нарушить все советы врачей и занялась «волшебством» с супругом меньше, чем через месяц после выписки с роддома.Считанные часы назад в Сети появилось свежее интервью с Колисниченко, в котором она призналась, что нарушила рекомендации специалистов только потому, что сильное желание заняться сексом у нее было не только во время беременности, но и буквально сразу же после родов.Более того, Колисниченко разоткровенничалась в интервью и о своих переживаниях. Выяснилось, что Катя из-за лишних килограмм, которые она набрала за время беременности, чувствует себя не так уверено, как раньше. Правда, по словам звезды «Дома-2», ее избраннику сейчас все нравится в ней.Оказывается, что супруг Колисниченко даже подшучивает на ней, мол, из-за ее изменившейся фигуры у него как будто появилась новая пассия, сообщает Dom2Life.