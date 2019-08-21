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Любовь Толкалина рассказала Алле Довлатовой о главной боли своей жизни

Актриса Любовь Толкалина стала гостьей передачи в эфире «Русского радио». В шоу знаменитость рассказала Алле Довлатовой о воспитании дочери и главной боли своей жизни.

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина рассказала слушателям, что очень жалеет о времени, которое посвящала карьере в то время, как росла ее дочь. По словам знаменитости, сейчас она понимает, что работу на сцене можно было совмещать с материнством и брать малышку с собой на гастроли и репетиции, однако раньше звезда поступала иначе.

Во время эфира на «Русском радио» Толкалина призналась Алле Довлатовой, что главной болью ее жизни является фактически «многолетняя разлука с собственным ребенком». Причиной этому являлись постоянные разъезды и съемки, в которых принимала участие звезда. Кроме того, актриса заявила, что пыталась проявлять строгость в воспитании дочери, но это не возымело должного результата, так как Мария Михалкова с детства очень самостоятельная.

Однако сейчас Любовь Толкалина принимает активное участие в жизни дочери, путешествуя вместе с ней и посещая разнообразные культурные мероприятия. Артистка очень гордится своей наследницей, рожденной от одного из самых талантливых режиссеров современности Егора Кончаловского, отмечая, что Мария взяла лучшее от своих родителей и выросла очень талантливой.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 13:00

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