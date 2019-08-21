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Эксперты: Климат на древнем Марсе был теплым и дождливым

Специалистами в сфере астрономии была проведена научная работа, составившая представление о климате древнего Марса. Ученые выяснили, что на планете шли дожди и было тепло.

Изучением Марса исследователи занимаются уже не первый год. В течение этого периода им удалось изучить поверхность планеты, а также климат, существующий в настоящее время. Помимо этого, экспертами было выявлено, что на Красной планете когда-то присутствовала вода. Загадка для них осталась в том, какая форма жидкости была на планете. Сделав анализ имеющихся данных, исследователи сделали заявление о многочисленных дождях на Марсе. Кроме того, вероятно, что здесь были достаточно теплые климатические условия, однако потом они изменились и вода стала замерзать.

Ученые предполагают, что им удастся добыть более конкретные данные о климате древнего Марса по результатам новой масштабной миссии на Красную планету. Напомним, что она планируется на 2020 год.

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Наука
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 12:16

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