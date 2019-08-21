Ядерные объекты США опустели и заросли лесом





Сразу шесть бывших секретных военных комплексов США, которые использовались преимущественно для создания и испытаний химического и ядерного оружия массового поражения, сегодня превратились в свидетельство торжества природы. Некоторые из них были переданы на баланс американского Департамента охраны диких животных и рыбных ресурсов, специалисты которого проводят рекультивацию ранее зараженных опасными веществами территорий.Сообщается, что стоимость работ по очистке старых военных объектов от опасных веществ оценивается в миллиардах долларов. К примеру, для рекультивации использовавшегося для производства оружейного плутония Хэнфорда потребуется до 677 миллиардов долларов.А испытательный полигон ядерного орудия в Индиане уже давно похож на настоящий заповедник. При этом, на данной территории остались миллионы снарядов, в том числе до полутора миллионов тех, что так и не разорвались. Многие из них изготовлены из обедненного бронебойного урана, излучение которого нельзя назвать очень опасным, однако вдыхание пыли с его содержанием наносит здоровью серьезный вред.