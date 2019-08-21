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Меган Маркл и принц Гарри наняли третью няню для сына Арчи

Герцогам Сассекским Меган Маркл и принцу Гарри, судя по всему, не везет с нянями. Сообщается, что королевской чете пришлось нанимать уже третью няню, поскольку первая была уволена за «непрофессионализм», а вторая работает в семье только в ночное время.
Меган Маркл и принц Гарри наняли третью няню для сына Арчи

Герцогине Сассекской Меган Маркл и ее супругу принцу Гарри удалось найти для своего маленького сына Арчи новую няню. Мать мальчика при этом называет новую работницу подарком судьбы. Как сообщают источники, впервые третью няню Арчи заметили садящейся в частный самолет в компании известных супругов и их первенца.

По некоторым данным, няне удалось прекрасно влиться в семейство, более того, она очень нравится малышу Арчи, которому нет еще и полгода. Об ее имени пока ничего не известно.

Примечательно, что в последнее время Меган Маркл явно испытывает сложности в поиске работников. За шесть прошедших месяцев герцогиня уже уволила личного помощника, личного телохранителя и даже своего секретаря.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:38

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