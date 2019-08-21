Меган Маркл и принц Гарри наняли третью няню для сына Арчи





Герцогине Сассекской Меган Маркл и ее супругу принцу Гарри удалось найти для своего маленького сына Арчи новую няню. Мать мальчика при этом называет новую работницу подарком судьбы. Как сообщают источники, впервые третью няню Арчи заметили садящейся в частный самолет в компании известных супругов и их первенца.По некоторым данным, няне удалось прекрасно влиться в семейство, более того, она очень нравится малышу Арчи, которому нет еще и полгода. Об ее имени пока ничего не известно.Примечательно, что в последнее время Меган Маркл явно испытывает сложности в поиске работников. За шесть прошедших месяцев герцогиня уже уволила личного помощника, личного телохранителя и даже своего секретаря.