Медики назвали 5 важных фактов о гастрите





. Именно это чаще всего считается причиной появления гастрита, хотя на практике не имеет с ним ничего общего. Болезнь возникает в следствии проникновения в организм особой бактерии под названием Helicobacter pylori, которая имеет свойство приспосабливаться к кислотной среде желудка и влиять на состояние его стенок. Таким образом, заражение гастритом происходит исключительно через слизистую (поцелуи), предметы личной гигиены и бытовым способом (зубные щетки, полотенца, посуда).. Гастрит может протекать совершенно незаметно для больного, и тогда выявить его можно только пройдя обследование и сделав анализ тканей желудка. Тошнота, жжение и вздутие живота, зачастую, являются симптомами других проблем с желудочно-кишечным трактом, которые не связаны с тем диагнозом, который зачастую пациенты ставят себе сами.. Существует давний, не подкрепленный никакими исследованиями, миф о том, что употребление супов может уберечь от гастрита. Это не соответствует действительности. Реже всех страдают от подобного заболевания как-раз те, кто практически не употребляет в пищу жидкие блюда: немцы, англичане и японцы.. По данным ученых, стрессовое состояние не является причиной развития гастрита, однако может усугубить ситуацию, если заболевание уже есть. Так как болезнь иногда протекает незаметно, нервное перенапряжение может просто стать катализатором и перевести ее в острую фазу, когда уровень кислоты в желудке увеличивается, его стенки сильно воспаляются и возникают болевые симптомы.. Обезболивающие и жаропонижающие препараты способны крайне агрессивно воздействовать на стенки желудка, однако стать причиной гастрита не способны. Прием аспирина и ему подобных лекарств может вызывать симптомы, похожие на те, которые возникают при наличии в организме бактерии Helicobacter pylori, но это проблема иного плана, которая нуждается в другом виде лечения.