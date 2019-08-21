Медики назвали 5 важных фактов о гастрите
Медики назвали 5 важных фактов, которые стоит знать о гастрите. Врачи развеяли популярные мифы о болезни, а также рассказали о причинах ее возникновения.
Еда всухомятку. Именно это чаще всего считается причиной появления гастрита, хотя на практике не имеет с ним ничего общего. Болезнь возникает в следствии проникновения в организм особой бактерии под названием Helicobacter pylori, которая имеет свойство приспосабливаться к кислотной среде желудка и влиять на состояние его стенок. Таким образом, заражение гастритом происходит исключительно через слизистую (поцелуи), предметы личной гигиены и бытовым способом (зубные щетки, полотенца, посуда).
Бессимптомное заболевание. Гастрит может протекать совершенно незаметно для больного, и тогда выявить его можно только пройдя обследование и сделав анализ тканей желудка. Тошнота, жжение и вздутие живота, зачастую, являются симптомами других проблем с желудочно-кишечным трактом, которые не связаны с тем диагнозом, который зачастую пациенты ставят себе сами.
Супы против гастрита. Существует давний, не подкрепленный никакими исследованиями, миф о том, что употребление супов может уберечь от гастрита. Это не соответствует действительности. Реже всех страдают от подобного заболевания как-раз те, кто практически не употребляет в пищу жидкие блюда: немцы, англичане и японцы.
Стресс усугубляет положение. По данным ученых, стрессовое состояние не является причиной развития гастрита, однако может усугубить ситуацию, если заболевание уже есть. Так как болезнь иногда протекает незаметно, нервное перенапряжение может просто стать катализатором и перевести ее в острую фазу, когда уровень кислоты в желудке увеличивается, его стенки сильно воспаляются и возникают болевые симптомы.
Употребление обезболивающих. Обезболивающие и жаропонижающие препараты способны крайне агрессивно воздействовать на стенки желудка, однако стать причиной гастрита не способны. Прием аспирина и ему подобных лекарств может вызывать симптомы, похожие на те, которые возникают при наличии в организме бактерии Helicobacter pylori, но это проблема иного плана, которая нуждается в другом виде лечения.
Еда всухомятку. Именно это чаще всего считается причиной появления гастрита, хотя на практике не имеет с ним ничего общего. Болезнь возникает в следствии проникновения в организм особой бактерии под названием Helicobacter pylori, которая имеет свойство приспосабливаться к кислотной среде желудка и влиять на состояние его стенок. Таким образом, заражение гастритом происходит исключительно через слизистую (поцелуи), предметы личной гигиены и бытовым способом (зубные щетки, полотенца, посуда).
Бессимптомное заболевание. Гастрит может протекать совершенно незаметно для больного, и тогда выявить его можно только пройдя обследование и сделав анализ тканей желудка. Тошнота, жжение и вздутие живота, зачастую, являются симптомами других проблем с желудочно-кишечным трактом, которые не связаны с тем диагнозом, который зачастую пациенты ставят себе сами.
Супы против гастрита. Существует давний, не подкрепленный никакими исследованиями, миф о том, что употребление супов может уберечь от гастрита. Это не соответствует действительности. Реже всех страдают от подобного заболевания как-раз те, кто практически не употребляет в пищу жидкие блюда: немцы, англичане и японцы.
Стресс усугубляет положение. По данным ученых, стрессовое состояние не является причиной развития гастрита, однако может усугубить ситуацию, если заболевание уже есть. Так как болезнь иногда протекает незаметно, нервное перенапряжение может просто стать катализатором и перевести ее в острую фазу, когда уровень кислоты в желудке увеличивается, его стенки сильно воспаляются и возникают болевые симптомы.
Употребление обезболивающих. Обезболивающие и жаропонижающие препараты способны крайне агрессивно воздействовать на стенки желудка, однако стать причиной гастрита не способны. Прием аспирина и ему подобных лекарств может вызывать симптомы, похожие на те, которые возникают при наличии в организме бактерии Helicobacter pylori, но это проблема иного плана, которая нуждается в другом виде лечения.
Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:15