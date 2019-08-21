Врачи рассказали о симптомах болезней, проявляющихся на лице





Возникающие под глазами отеки и припухшие веки могут стать следствием дисфункции щитовидной железы или почечной недостаточности. В случае с симптомом дергающегося века, который возникает в течение длительного периода, низкий уровень магния может стать причиной этого явления.Признаком нарушения работы ЖКТ могут стать глубокие поперечные борозды, появившиеся на лбу внезапно. С краснотой на лице может быть связано развитие сахарного диабета и гипертонии, однако только в тех случаях, когда речь не идет о влиянии на кожу лица внешних факторов.