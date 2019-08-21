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Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган намекнул на то, что Константин Богомолов выдумал историю про сломанный нос

Экс-избранник скандально известной светской дамы и тележурналистки Ксении Собчак – 46-летний актер Максим Виторган отреагировал на недавнее интервью Константина Богомолова. Артист намекнул на то, что новый возлюбленный бывшей жены выдумал историю про сломанный нос.

Накануне в Сети появилось свежее интервью с Константином Богомоловым, в котором он вспомнил давнюю потасовку с Максимом Виторганом. Новый избранник Ксении Собчак, хотя и говорил о драке достаточно туманно и иронично, все-таки высказал надежды на то, что в будущем ему удастся нормально общаться с бывшим мужем светской дамы.

Буквально через несколько часов в личном микроблоге Собчак появился пост, в котором она созналась подписчикам в том, что время от времени врет публике. Одним из первых на публикацию Ксении отреагировал Виторган, который к тому времени уже явно прочел интервью с Богомоловым.

Нужно сказать, что Виторган в привычной для себя манере весьма оригинально прокомментировал пост Собчак. В своем отзыве Максим намекнул на то, что Богомолов выдумал историю про сломанный нос.

«Кто-то полгода рассказывает сказки про сломанный нос, который никто не видел, чтобы казаться не тем, чем является», - подчеркнул актер.

Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган намекнул на то, что Константин Богомолов выдумал историю про сломанный нос

Отметим, что Собчак и Богомолов до сих пор никак не отреагировали на комментарий Виторгана. Этот момент вызвал у пользователей Сети очень много подозрений. Так, к примеру, некоторые фолловеры попросили Максима не отбирать у нового избранника Ксении «единственную мужскую историю», которая якобы произошла с ним.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:37

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