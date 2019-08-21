Доктор Комаровский рассказал о норме соли в детском рационе

Ведущий популярной телепередачи «Школа доктора Комаровского» рассказал подписчикам своего Instagram-аккаунта о том, какой должна быть суточная норма соли для ребенка до года, и как ее придерживаться. Известный врач-педиатр утверждает, что новорожденный получает необходимое количество всех питательных веществ с молоком матери или со смесью. Когда же родители вводят в рацион малыша прикорм, количество употребляемой соли увеличивается, но не критично, оставаясь в пределах 1 г в сутки.Практически все продукты питания содержат в своем составе хлорид натрия, поэтому создается необходимый для ребенка баланс полезных вещества и еда не нуждается в дополнительном солении. Евгений Комаровский обращает внимание читателей своего микроблога на то, что добавление подобного усилителя вкуса в рацион ребенка, не достигшего года, чревато серьезными последствиями для его здоровья. Избыточное потребление соли плохо влияет на работу почек, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также крайне негативно сказывается на обмене веществ в костной ткани.