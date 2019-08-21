В Антарктиде нашли копию «Марсианского сфинкса»
Вот уже более 40 лет уфологии и конспирологи со всего мира не перестают спорить о так называемом «Марсианском сфинксе». Это загадочное огромное лицо было впервые обнаружено во время работы американской станции «Викинг-1», облетевшей Красную планету в 1976 году. Теперь же в Антарктиде обнаружили объект, который считают его полной копией.
Конспирологи и уфологии продолжают строить свои теории вокруг обнаруженного ранее на поверхности Марса огромного лица. И это при том, что в агентстве NASA давно уже предоставили более детальные снимки этого объекта, доказав, что не существует никакого рукотворного «Марсианского сфинкса». Между тем, исследователь, известный в Сети под псевдонимом Kabamur занялся исследованием спутниковых снимков Антарктиды и утверждает, что ему удалось обнаружить на них практически точную копию нашумевшего марсианского объекта.
Своими мыслями по этому поводу автор поделился с подписчиками в сети микроблогов Twitter. Подробное описание этого «открытия» также было опубликовано на одном из популярных YouTube-каналов.
Конспирологи и уфологии продолжают строить свои теории вокруг обнаруженного ранее на поверхности Марса огромного лица. И это при том, что в агентстве NASA давно уже предоставили более детальные снимки этого объекта, доказав, что не существует никакого рукотворного «Марсианского сфинкса». Между тем, исследователь, известный в Сети под псевдонимом Kabamur занялся исследованием спутниковых снимков Антарктиды и утверждает, что ему удалось обнаружить на них практически точную копию нашумевшего марсианского объекта.
Своими мыслями по этому поводу автор поделился с подписчиками в сети микроблогов Twitter. Подробное описание этого «открытия» также было опубликовано на одном из популярных YouTube-каналов.
4. #Thirdphaseofmoon doesn't link to the source of the original discovery & also has incorrect coordinates.— Kabamur (@kabamur_taygeta) 20 августа 2019 г.
Actual location: 72°00' 36.00'' S, 168° 34' 40.00'' E https://t.co/MdT5dSAS9D pic.twitter.com/s5BQ23U8GI