В Антарктиде нашли копию «Марсианского сфинкса»



4. #Thirdphaseofmoon doesn't link to the source of the original discovery & also has incorrect coordinates.



Actual location: 72°00' 36.00'' S, 168° 34' 40.00'' E https://t.co/MdT5dSAS9D pic.twitter.com/s5BQ23U8GI — Kabamur (@kabamur_taygeta) 20 августа 2019 г.

Конспирологи и уфологии продолжают строить свои теории вокруг обнаруженного ранее на поверхности Марса огромного лица. И это при том, что в агентстве NASA давно уже предоставили более детальные снимки этого объекта, доказав, что не существует никакого рукотворного «Марсианского сфинкса». Между тем, исследователь, известный в Сети под псевдонимом Kabamur занялся исследованием спутниковых снимков Антарктиды и утверждает, что ему удалось обнаружить на них практически точную копию нашумевшего марсианского объекта.Своими мыслями по этому поводу автор поделился с подписчиками в сети микроблогов Twitter. Подробное описание этого «открытия» также было опубликовано на одном из популярных YouTube-каналов.