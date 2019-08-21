«Познакомились за месяц до моего развода с Бузовой»: Дмитрий Тарасов рассказал о начале романа с Настей Костенко





Не секрет, что брак Тарасова и Бузовой просуществовал чуть больше 4-х лет. Все это время парочка демонстрировала публике идиллию в семейной жизни, а их фанаты даже придумали для своих любимчиков прозвище - «тарабузики». Именно поэтому сообщение о том, что супруги решили развестись, шокировало многих.До сих пор поклонники обвиняют в разводе Бузовой и Тарасова 25-летнюю модель Настю Костенко, отношения с которой футболист перестал скрывать буквально сразу же после расторжения брака. И вот на днях Дмитрий решил впервые рассказать, как на самом деле познакомился со своей нынешней супругой.А разоткровенничался Тарасов в свежем влоге своего близкого приятеля – музыканта T-Killah. Как утверждает Дмитрий, Бузова врет, когда заявляет о том, что он ничего ей не объяснил. Не упустил спортсмен и возможности рассказать о том, что на самом деле дал Ольге время, чтобы собрать все свои вещи и съехать с его загородного дома. К слову, звезда «Дома-2» по-прежнему настаивает на том, что полузащитник выгнал ее.По словам Тарасова, с Костенко он познакомился после того, как они с Бузовой уже подали на развод. А встретились модель и спортсмен в компании общих приятелей. Сначала Настя не воспринимала всерьез ухаживания Дмитрия, однако мужчине все-таки удалось завоевать ее.