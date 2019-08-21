Икота может быть симптомом развития рака





По словам экспертов, наиболее опасный признак заключается в длительной икоте. К примеру, если подобное состояние продолжается в течение двух дней, есть повод заподозрить развитие рака мозга, а также онкологических заболеваний лимфатических узлов или желудка. Также икота может оказаться признаком сердечного приступа. Более того, инсульт тоже нередко напоминает о себе именно приступами икоты. Особенное внимание на этот симптом следует обратить женщинам, поскольку чаще всего об инсульте может свидетельствовать продолжительное сокращение диафрагмы вкупе с болезненными ощущениями в области груди.Икота, которая сопровождается отрыжкой или тошнотой, нередко становится признаком рефлюксной гастроэзофагельной болезни. Люди, страдающие таким заболеванием, рискуют собственным ЖКТ, поскольку выбрасываемое в тракт содержимое желудка во время приступов икоты может нанести ему серьезный вред. В числе прочих причин икоты медики называют стресс и общая усталость человеческого организма.