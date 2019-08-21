Трехлетняя дочь Игоря Николаева навестила бабушку и дедушку

Юлия Проскурякова не раз рассказывала, как долго ждала появления малышки. Родители актрисы также очень любят Веронику. Во время гастролей Игоря Николаева, Юлия Проскурякова приняла решение увезти дочь к своей маме в Екатеринбург. На собственной странице в Instagram она опубликовала видеоролик, на котором показала утро в доме у родителей. На кадрах артистка ходит по квартире и в одной из комнат замечает беспорядок на ковре, объясняя это тем, что "Ника с дедом поиграли".Юлия Проскурякова с трепетом относится к своим близким, старается навещать и уделять им как можно больше внимания. В свою очередь, родители артистки всегда очень ждут звездную наследницу с дочкой домой.