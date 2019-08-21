Марина Зудина до сих пор не может прийти в себя после смерти Олега Табакова

«Очень много планов. Но я еще до сих пор не пришла в себя, чтобы активно заниматься вопросами его наследия. Я еще не нахожусь в той физической и моральной форме, чтобы даже прочитать его интервью, просмотреть хроники или фильмы с его участием. Я просто не могу. Можно сказать, мне приходится заново учиться жить», - подчеркивает Зудина.





В это непростое для близких Олега Табакова время, как признается актриса Марина Зудина, они с детьми стали по особенному относиться друг к другу и сплотились, передает портал «7Дней». Кроме того, как признается вдова легендарного артиста, самой ей так и не удалось оправиться от этой утраты, поэтому она до сих пор не может полноценно заняться решением вопросов о его наследии. Справиться с этой болью ей больше всего помогают дети Павел и Мария.