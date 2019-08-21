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Учёные: Полным людям легче переносить жару, чем худым

Российские исследователи выяснили, что полным людям легче переносить аномальную жаркую погоду. Как оказалось, их жировая прослойка служит «узбекским халатом», защищая организм от перегрева.

Ученые решили изучить данный вопрос из-за очень жаркого лета в 2010 году. Было собрано достаточное количество информации о влиянии данной погоды на человеческое здоровье. Выяснилось, что именно при избыточной массе тела человеку гораздо легче переносить зной. Это можно объяснить более низкой удельной теплопроводностью жира по сравнению с другими тканями в организме, поэтому подкожная ткань препятствует прохождению тепла.

В 2003 году аномальная жара в европейских странах привела к смерти более 70 000 человек, в 2010 в РФ от такой же погоды погибли свыше 55 000 человек. Нынешний год стал тоже очень теплым в некоторых странах ЕС. К примеру, в Голландии во второй половине июля скончались почти 3 000 людей, а это на 15% превышает средние показатели для данного периода.

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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 09:05

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