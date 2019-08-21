Учёные: Полным людям легче переносить жару, чем худым





Ученые решили изучить данный вопрос из-за очень жаркого лета в 2010 году. Было собрано достаточное количество информации о влиянии данной погоды на человеческое здоровье. Выяснилось, что именно при избыточной массе тела человеку гораздо легче переносить зной. Это можно объяснить более низкой удельной теплопроводностью жира по сравнению с другими тканями в организме, поэтому подкожная ткань препятствует прохождению тепла.В 2003 году аномальная жара в европейских странах привела к смерти более 70 000 человек, в 2010 в РФ от такой же погоды погибли свыше 55 000 человек. Нынешний год стал тоже очень теплым в некоторых странах ЕС. К примеру, в Голландии во второй половине июля скончались почти 3 000 людей, а это на 15% превышает средние показатели для данного периода.