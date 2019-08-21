Роль Нео в четвертой «Матрице» сыграет Киану Ривз
Знаменитая кинокомпания Warner Bros. официально начала работу над продолжением фантастической франшизы «Матрица». Более того, роли главных героев в новом фильме доверят сыграть Керри-Энн Мосс (Тринити) и Киану Ривзу (Нео).
Сообщается, что постановкой и написанием сценария к четвертой части популярной кинофраншизы «Матрица» об альтернативном мире, захваченном разумными роботами, займется Лана Вачовски. На данный момент нет информации о том, о чем именно расскажет зрителю очередная часть фильма, поскольку детали будущего сюжета держатся в строгом секрете.
Впрочем, как считают кинокритики, участие в этом проекте Ланы Вачовски, которая была одним из режиссеров первых трех частей, позволяет смотреть на перспективы проекта с некоторым оптимизмом. Хорошим признаком называют и известия о том, что к исполнению главных ролей в картине вернутся главные ее звезды: актеры Керри-Энн Мосс и Киану Ривз, сыгравшие роли Тринити и Нео в первых трех частях серии.
Вероятнее всего, съемки четвертой части «Матрицы» компания начнет уже в 2020 году.
Сообщается, что постановкой и написанием сценария к четвертой части популярной кинофраншизы «Матрица» об альтернативном мире, захваченном разумными роботами, займется Лана Вачовски. На данный момент нет информации о том, о чем именно расскажет зрителю очередная часть фильма, поскольку детали будущего сюжета держатся в строгом секрете.
Впрочем, как считают кинокритики, участие в этом проекте Ланы Вачовски, которая была одним из режиссеров первых трех частей, позволяет смотреть на перспективы проекта с некоторым оптимизмом. Хорошим признаком называют и известия о том, что к исполнению главных ролей в картине вернутся главные ее звезды: актеры Керри-Энн Мосс и Киану Ривз, сыгравшие роли Тринити и Нео в первых трех частях серии.
Вероятнее всего, съемки четвертой части «Матрицы» компания начнет уже в 2020 году.
Культура
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:57