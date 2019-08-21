Внучка Михаила Боярского похвасталась пышными формами

Старшая дочь политика Сергея Боярского Екатерина не так давно вернулась из Великобритании, где ранее училась, и решила продолжить обучение в одном из ВУЗов Санкт-Петербурга. Кроме того, 20-летняя внучка легендарного Д’Артаньяна начала выходить в свет вместе с именитыми родственниками, а также посещать концерты и кинофестивали. Так официально Михаил Боярский и Лариса Луппиан представили свою внучку общественности на мероприятии под названием «Виват кино России!». После чего подписчиков в Instagram девушки стало значительно больше, а ее популярность начала набирать обороты.В одном из последних постов в своем микроблоге Екатерина Боярская решила еще больше подогреть интерес публики к своей персоне. Девушка позировала для фото в розовом купальнике, который выгодно подчеркнул ее бюст и сделал акцент на пышных формах блогера. Снимок, который внучка звезды музыкальных фильмов подписала как «Часть твоего сердца», был сделан в Турции, где сейчас и отдыхает наследница известной семьи.