Причиной смерти актрисы Александры Назаровой назвали заболевание легких
Скончавшаяся в Москве на 80-м году жизни народная артистка России и звезда сериала «Моя прекрасная няня» Александра Назарова долго страдала от тяжелой болезни, которая и стала причиной ее смерти. Такие данные приводит издание «ФАН» со ссылкой на неназванные источники.
Как утверждают источники издания, Александра Назарова долгое время страдала от серьезного заболевания легких. Она находилась на больничной койке с июля 2019 года. Медики даже провели актрисе трахеостомию, однако после этой операции в организме артистки начали поочередно отказывать остальные органы, вероятно, из-за перенесенного организмом стресса. Саму операцию якобы проводили специалисты одной из столичных клиник, но после ухудшения состояния актрисы ее перевели в другое медицинское учреждение.
Актриса скончалась в минувший вторник вечером в отделении реанимации. По словам медики точной причиной ее смерти стала тяжелая стресс-реакция организма, которую врачи называют полиорганной недостаточностью.
Как утверждают источники издания, Александра Назарова долгое время страдала от серьезного заболевания легких. Она находилась на больничной койке с июля 2019 года. Медики даже провели актрисе трахеостомию, однако после этой операции в организме артистки начали поочередно отказывать остальные органы, вероятно, из-за перенесенного организмом стресса. Саму операцию якобы проводили специалисты одной из столичных клиник, но после ухудшения состояния актрисы ее перевели в другое медицинское учреждение.
Актриса скончалась в минувший вторник вечером в отделении реанимации. По словам медики точной причиной ее смерти стала тяжелая стресс-реакция организма, которую врачи называют полиорганной недостаточностью.