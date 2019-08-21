Причиной смерти актрисы Александры Назаровой назвали заболевание легких





Как утверждают источники издания, Александра Назарова долгое время страдала от серьезного заболевания легких. Она находилась на больничной койке с июля 2019 года. Медики даже провели актрисе трахеостомию, однако после этой операции в организме артистки начали поочередно отказывать остальные органы, вероятно, из-за перенесенного организмом стресса. Саму операцию якобы проводили специалисты одной из столичных клиник, но после ухудшения состояния актрисы ее перевели в другое медицинское учреждение.Актриса скончалась в минувший вторник вечером в отделении реанимации. По словам медики точной причиной ее смерти стала тяжелая стресс-реакция организма, которую врачи называют полиорганной недостаточностью.