Яну Рудковскую в дорогом купальнике подняли на смех
Известный российский продюсер Яна Рудковская снова попала под шквал критики и насмешек со стороны подписчиков. В этот раз причиной такого поведения поклонников стало фото в дорогом купальнике, которое знаменитость опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram.
На опубликованном Яной Рудковской фото она позирует вместе с дизайнером Натальей Ким в купальниках из последней коллекции. Таким образом продюсер хотела поздравить подругу с серьезным успехом, ведь изделия из ее последней коллекции становятся очень популярными, а нескольких из таких купальников купили даже сестры Кардашьян.
Проблема лишь в том, что в комментариях под этим фото комплиментов или поздравлений в адрес подруги Рудковской с удачным дебютом почти не найти. Напротив, пользователи вылили на героинь снимка массу критических замечаний. Кто-то искал на их телах целлюлит, другие критиковали сами купальники. Больше всего, разумеется, досталось самой Яне Рудковской, вернее ее коленям, которые, как отмечают критики, выдают ее возраст. В этой связи многие даже начали советовать продюсеру пойти по пути Деми Мур, которая в свое время избавилась от дряблых коленей с помощью специальной операции.
На опубликованном Яной Рудковской фото она позирует вместе с дизайнером Натальей Ким в купальниках из последней коллекции. Таким образом продюсер хотела поздравить подругу с серьезным успехом, ведь изделия из ее последней коллекции становятся очень популярными, а нескольких из таких купальников купили даже сестры Кардашьян.
Проблема лишь в том, что в комментариях под этим фото комплиментов или поздравлений в адрес подруги Рудковской с удачным дебютом почти не найти. Напротив, пользователи вылили на героинь снимка массу критических замечаний. Кто-то искал на их телах целлюлит, другие критиковали сами купальники. Больше всего, разумеется, досталось самой Яне Рудковской, вернее ее коленям, которые, как отмечают критики, выдают ее возраст. В этой связи многие даже начали советовать продюсеру пойти по пути Деми Мур, которая в свое время избавилась от дряблых коленей с помощью специальной операции.
ШоуБиз
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:41