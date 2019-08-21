Яну Рудковскую в дорогом купальнике подняли на смех

На опубликованном Яной Рудковской фото она позирует вместе с дизайнером Натальей Ким в купальниках из последней коллекции. Таким образом продюсер хотела поздравить подругу с серьезным успехом, ведь изделия из ее последней коллекции становятся очень популярными, а нескольких из таких купальников купили даже сестры Кардашьян.Проблема лишь в том, что в комментариях под этим фото комплиментов или поздравлений в адрес подруги Рудковской с удачным дебютом почти не найти. Напротив, пользователи вылили на героинь снимка массу критических замечаний. Кто-то искал на их телах целлюлит, другие критиковали сами купальники. Больше всего, разумеется, досталось самой Яне Рудковской, вернее ее коленям, которые, как отмечают критики, выдают ее возраст. В этой связи многие даже начали советовать продюсеру пойти по пути Деми Мур, которая в свое время избавилась от дряблых коленей с помощью специальной операции.