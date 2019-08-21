Украинская певица обвинила Ольгу Бузову в плагиате

«Приятно быть живым классиком», - подметила Оля Полякова.

«Я сразу почувствовала «ваше» в Олиной песне, еще до того, как клип вышел! А с клипом так вообще полное совпадение», «Оля, Вы настоящая, а Бузова только копия», - продолжают писать в Сети.

«Ну это Вы уж замахнулись, от 90-х сейчас все берут по максимуму, модно же. В таком случае вы украли образ Аллегровой!», «Полякова, что мало у кого такие же клипы, наряды и прочее?! Или только вы в 90-х годах жили?» - пишут защитники Бузовой.



Накануне в Сети разгорелся новый скандал, в центре которого в очередной раз оказалось имя Ольги Бузовой. Дело в том, что одна из популярных украинских певиц разместила у себя на страничке в Instagram пост, в котором указала на то, что звезда «Дома-2» явно позаимствовала у нее идею для своего нового клипа на песню «Лайкер».Нужно сказать, что многие пользователи Сети отреагировали на пост украинской артистки. Один за другим фолловеры принялись критиковать Бузову и восхищаться Поляковой, а кое-кто и вовсе назвал бывшую жену Дмитрия Тарасова «копией» исполнительницы из Украины.Правда, нашлись у Бузовой и защитники, которые поспешили не согласиться с высказываниями украинской звезды. Подписчики указали на то, что Ольга явно не занималась плагиатом, а клипы получились очень похожими только из-за тренда на моду 80–90-х годов.