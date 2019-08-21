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Стас Костюшкин в свой день рождения порадовал фанаток откровенным снимком

Российский певец Стас Костюшкин 20 августа отметил свой 48-й день рождения. В связи с этой важной датой артист решил порадовать своих поклонниц довольно откровенным снимком. Он опубликовал на своей страничке в Instagram собственное обнаженное фото.
Стас Костюшкин в свой день рождения порадовал фанаток откровенным снимком

На показанном снимке Стас Костюшкин действительно предстал перед многочисленной публике обнаженным, прикрывшись лишь веткой фруктового дерева. «Короче, под самый конец своего дня рождения мне удалось найти молодильные яблочки. Теперь мне снова 18», - гласит подпись именинника под этой публикацией.

Многочисленные поклонницы артиста одарили его комплиментами и поздравили с днем рождения. Многие из них также признались, что их внимание полностью привлечено к спортивному подтянутому телу Стаса Костюшкина, поэтому наличие на фото яблок они заметили не сразу. Нашлись и те, кто взялся пристыдить певца за столь откровенные фотографии, напомнив, что его ленту в социальной сети могут просматривать его же дети.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:18

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