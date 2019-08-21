Цымбалюк-Романовская о внебрачном сыне Шаляпина: «Я ему полностью доверяю»





Прохор Шаляпин и его женщины – эта тема всякий раз становится популярной, стоит лишь появиться очередным слухам о бывших возлюбленных артиста. Впрочем, в этот раз речь зашла о возможном внебрачном сыне, которого недавно родила Татьяна Гудзева. Более того, назвав своего ребенка сыном Прохора Шаляпина, девушка также отметила, что певец обещал признать сына, но боится угроз со стороны своей нынешней невесты Виталины Цымбалюк-Романовской. Впоследствии киевской пианистке даже пришлось отвечать на эти обвинения.По ее словам, заявления Гудзевой не имеют ничего общего с действительностью. «Я ему полностью доверяю. Никогда ничего Прохору не запрещала. Он у меня под одеялом не сидит и может сам отвечать за свои поступки», - подчеркнула Цымбалюк-Романовская. При этом пианистка добавила, что появление ребенка – это всегда хорошо. Но разбираться в том, кто приходится мальчику отцом, должны только его родители.