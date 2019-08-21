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Ксения Собчак созналась в наглом вранье доверчивой публике

Скандальная журналистка и бывшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак обнародовала в личном микроблоге откровенный пост. Оказалось, что экс-избранница Максима Виторгана нагло врала своим доверчивым подписчикам.

Не секрет, что Ксения Собчак всегда любила шокировать публику, что, кстати, у нее постоянно очень хорошо получалось. Накануне звезда «Дома-2» опубликовала у себя на страничке в Instagram «голую» фотографию, на которой она словно запечатлена без бюстгальтера. А вчера бывшая жена Максима Виторгана решилась на еще одну откровенность.

Собчак призналась, что обманывала своих поклонников из Instagram. Ксения разместила в профиле видеозапись, которая была сделана на белоснежной яхте, а под роликом оставила длинный пост.

В посте Собчак заявляет, что данная публикация является надувательством и рассчитана только на то, чтобы представить ее в выгодном свете. Как утверждает Ксения, несмотря на тот факт, что она до сих пор выкладывает снимки и видео с белоснежной яхты, в действительности она уже давно не отдыхает, а работает.

«Яхта не моя - то есть Бобик в гостях у Барбоса демонстрирует благосостоятельность, ноги сняты так, чтоб казаться длиннее, романтичной девушкой меня тоже особо не назовешь - но тут я очень стараюсь изобразить таковую», - написала Ксюша.

Также Собчак подметила, что так обманывает пользователей Сети не только она, но и другие звезды отечественного шоу-бизнеса. Более того, Ксения даже нашла своим коллегам оправдание, мол, так они покрывают свои реальные проблемы.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:09

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