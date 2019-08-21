Названы три страны с самыми здоровыми продуктами





Учитывая популярность определенных диет, можно было бы подозревать, что средиземноморские страны станут лидеров этого рейтинга, но все совсем не так. Самые здоровые продукты питания и напитки нашлись в Великобритании. На втором месте - Соединенные Штаты заняли второе место, на третьем – Австралия.В научном изыскании была задействована рейтинговая система здравоохранения Star из Австралии, которая присваивает питанию от 0,5 до 5 звезд на основе содержания питательных веществ. Великобритания заработала себе 2,83 звезд, на одну сотую опередив США. Австралия получила 2,81 звезд.Три самые низкие оценки были присвоены Индии, Китаю и Чили (2,27, 2,43 и 2,44 звезды соответственно).