Названы три страны с самыми здоровыми продуктами
Новое исследование определило страны с лучшими продуктами питанием и напитками. Команда ученых из Института Джорджа Глобального здоровья (George Institute for Global Health) проанализировали несколько аспектов, оценивая более 400 тысяч видов продуктов по содержанию насыщенных жиров, уровню сахара и другим показателям.
Учитывая популярность определенных диет, можно было бы подозревать, что средиземноморские страны станут лидеров этого рейтинга, но все совсем не так. Самые здоровые продукты питания и напитки нашлись в Великобритании. На втором месте - Соединенные Штаты заняли второе место, на третьем – Австралия.
В научном изыскании была задействована рейтинговая система здравоохранения Star из Австралии, которая присваивает питанию от 0,5 до 5 звезд на основе содержания питательных веществ. Великобритания заработала себе 2,83 звезд, на одну сотую опередив США. Австралия получила 2,81 звезд.
Три самые низкие оценки были присвоены Индии, Китаю и Чили (2,27, 2,43 и 2,44 звезды соответственно).
Учитывая популярность определенных диет, можно было бы подозревать, что средиземноморские страны станут лидеров этого рейтинга, но все совсем не так. Самые здоровые продукты питания и напитки нашлись в Великобритании. На втором месте - Соединенные Штаты заняли второе место, на третьем – Австралия.
В научном изыскании была задействована рейтинговая система здравоохранения Star из Австралии, которая присваивает питанию от 0,5 до 5 звезд на основе содержания питательных веществ. Великобритания заработала себе 2,83 звезд, на одну сотую опередив США. Австралия получила 2,81 звезд.
Три самые низкие оценки были присвоены Индии, Китаю и Чили (2,27, 2,43 и 2,44 звезды соответственно).
Наука / Авторские новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:43