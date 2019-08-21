У умершей Александры Назаровой осталась внучка-сирота





Актер Борис Смолкин, кроме всего прочего, не может точно сказать, какой у девочки возраст, однако по его приблизительным подсчетам, ей примерно 11-12 лет. Артист при этом добавил, что вместе со всеми скорбит по усопшей, и назвал ее светлым человеком, который, к несчастью, был одинок. По утверждению актера, жизнь Александры Назаровой сложно было назвать «веселой».Напомним, Александра Назарова скончалась на 80-м году жизни после продолжительной болезни легких. Российскому телезрителю она известна благодаря ролям в таких популярных проектах, как сериалы «Моя прекрасная няня» и «Бригада», а также картины «Экипаж», «Елки», «Ночной дозор» и другим. Всего же за плечами Назаровой было свыше 100 ролей в фильмах.