Ученые перечислили пять неожиданных свойств салата латук





Витамин А, витамин С и каротиноиды, присутствующие в салате латук, помогают защитить глаза от некоторых заболеваний, включая дегенерацию желтого пятна. Недостаточность означенных витаминов и антиоксидантов приводит к развитию глаукомы, катаракты и других проблем со зрением.Зеленые листовые овощи, такие как салат латук являются отличным источником витамина К, который помогает строить кости. Известно также, что латук способен улучшить плотность костной ткани, что является профилактикой остеопороза.В салате латук имеются витамины группы В и калий, которые способствуют здоровью кожи и защиты от признаков старения. В сочетании с витаминами С и А организм получает большую пользу для здоровья, поскольку эти ценные вещества участвуют в создании коллагена, структурного белка, придающего коже упругость и эластичность.Салат латук также является одним из тех овощей, которые способьны бороться с раком клетки. Некоторые исследования показали, что пигмент хлорофилл в такой зелени фактически снижает риск развития заболеваний печени и рака толстой кишки.Салат латук в настоящее время активно используется в составе диет для похудения. Причина этого связана с тем, что этот салат сорт содержит минимальное количество углеводов и чрезвычайно мало калорий.