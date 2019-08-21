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Звезда «Дома-2» Александра Артемова показала заметно увеличившийся живот на последних сроках беременности

Экс-героиня прославленного телепроекта «Дом-2» Александра Артемова продемонстрировала фанатам заметно увеличившийся живот на последних сроках беременности. Уже через несколько недель любимая супруга Евгения Кузина «подарит» ему второго наследника.
Звезда «Дома-2» Александра Артемова показала заметно увеличившийся живот на последних сроках беременности

24-летняя Александра Артемова продолжительное время утаивала от фанатов, что совсем скоро впервые станет мамой. Звезда «Дома-2» вместе с супругой даже не комментировала сплетни о беременности, что еще больше вызывало интерес к их паре. И только когда уже опровергать стало невозможным, Артемова и Кузин решили официально подтвердить, что находятся в ожидании наследника. С тех пор Саша начала делиться с подписчиками тем, как ей живется в новой роли.

Накануне Артемова разместила у себя на страничке в Instagram несколько свежих фотографий, на которых она изображена фактически перед самыми родами. Как признается сама Саша, ей по-прежнему не хочется сидеть дома, однако ей перестало хватать энергии и сил на то, чтобы осуществлять те или иные намеченные планы.

По словам Артемовой, сейчас у нее даже появились новые страхи: забыть что-то купить или не сделать.

«У беременных память теряется в два счета. Записываю дела в заметки, но все равно забываю», - подчеркивает экс-участница «Дома-2».

Сейчас с Артемовой все свободные от работы часы проводит ее супруг и мама, которые стараются поддерживать Сашу в столь непростой и значимый для нее период. К слову, даже за покупками для будущего малыша звезда «Дома-2» ездит с Кузиным или родственницей.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:52

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