Дмитрий Шепелев рассказал, как сложно ему было пробиться в Москве

На видео, которым Дмитрий Шепелев поделился с подписчиками, он вспоминает, как еще десять лет тому назад разрывался по работу между Киевом и Минском. В один из моментов телеведущий решил отказаться от такого сложного графика и осесть в украинской столице. В тот самый момент ему позвонили с неизвестного номера с российским кодом. Так Шепелев узнал, что всего через сутки должен встретиться с продюсером Первого канала Константином Эрнстом и оказался уже в российской столице.По словам телеведущего, за минувшие 10 лет в его жизни было немало самых разных событий. Впечатлений от них, признается телезвезда, хватило бы на несколько жизней. В то же время, уверен Шепелев, в его жизни самое интересное еще не произошло, поэтому он смотрит в будущее с оптимизмом.