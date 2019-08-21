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Генеральный директор «Локомотива» убежден, что бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов подаст на них в суд

Представители ФК «Локомотив» уверены, что бывший супруг Ольги Бузовой – 32-летний полузащитник и мастер спорта РФ Дмитрий Тарасов планирует подать на них в суд. А все из-за скандала, который разгорелся в клубе прямо перед уходом спортсмена.
Генеральный директор «Локомотива» убежден, что бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов подаст на них в суд

Практически 2 месяца назад у Дмитрия Тарасова подошел к концу контракт с футбольным клубом «Локомотив». Руководство ФК решило не продолжать сотрудничество с экс-супругом Ольги Бузовой, поэтому на сегодняшний день он находится в поисках работы.

Правда, на этом история Тарасова с московским «Локомотивом» не закончилась. Более того, вполне вероятно, что она продолжится, но уже в судебном зале. Об этом заявил генеральных директор ФК Василий Кикнадзе. Дело в том, что в последней игре за клуб Тарасов повредил ногу, из-за чего его прооперировали в Италии. Вот только операцию и реабилитацию Дмитрию оплачивал не «Локомотив», а он сам, несмотря на то, что все расходы за лечение должны были нести его работодатели.

До сих пор представители «Локомотива» указывают на то, что Тарасов не получил одобрения от них и действовал по личным соображением, поэтому они отказываются возвращать ему деньги за операцию и реабилитацию. А считанные часы назад Василий Кикнадзе в очередном интервью намекнул на то, что бывший муж Бузовой явно готовиться подавать на них в суд, пишет Sport24.

«Решение Тарасова было некорректным по отношению к «Локо». Ему либо придется согласиться с точкой зрения клуба, либо подать в суд. Насколько я понял, он выбирает второе», - заявил Кикнадзе.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:28

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