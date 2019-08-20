В администрации Архангельской области объяснили массовую закупку противогазов после взрыва в Северодвинске





Власти Архангельской области намерены закупить 1,2 тысяч противогазов с фильтрами. Соответствующая заявка была размещена на онлайн-портале госзакупок 13 августа. Как известно, 8 августа на полигоне около Северодвинска имел место взрыв. В “Росатоме” объяснили, что ракета с радиоизотопным источником питания сдетонировала из-за возгорания топлива.В администрации региона не связывают закупку противогазов со взрывом, отмечая, что массовая закупка получила одобрение от правительства 2018 году. Согласно предполагаемой стоимости противогаза, сумма сделки может превысить 4,6 миллиона рублей.