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В администрации Архангельской области объяснили массовую закупку противогазов после взрыва в Северодвинске

Представители администрации Архангельской области решили объяснить, зачем понадобилась массовая закупка противогазов сразу после взрыва в Северодвинске. В пресс-службе правительства региона подчеркнули, что данная необходимость была прописана в бюджете еще с 2018 года.

Власти Архангельской области намерены закупить 1,2 тысяч противогазов с фильтрами. Соответствующая заявка была размещена на онлайн-портале госзакупок 13 августа. Как известно, 8 августа на полигоне около Северодвинска имел место взрыв. В “Росатоме” объяснили, что ракета с радиоизотопным источником питания сдетонировала из-за возгорания топлива.

В администрации региона не связывают закупку противогазов со взрывом, отмечая, что массовая закупка получила одобрение от правительства 2018 году. Согласно предполагаемой стоимости противогаза, сумма сделки может превысить 4,6 миллиона рублей.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:04

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