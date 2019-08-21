Специалисты назвали 5 продуктов для кетогенной диеты





Кетогенную диету предпочитают худеющие женщины и поклонники фитнеса, так как в таком режиме питания именно жиры играют ведущую роль. Но долго увлекаться рационом нельзя – это приводит к проблемам со здоровьем. Среди основных продуктов, которые нужны для диеты, на первом месте находятся морепродукты: форель, лосось, креветки имеют много минералов, витаминов, жирные кислоты Омега–3 при низком количестве калорий.В рационе необходимы и некрахмальные овощи: брокколи, брюссельская и обычная капуста. В них содержится много нутриентов, а еще полезнее есть эти продукты ежедневно. В период диеты не стоит злоупотреблять сыром. Хоть в нем и есть много кальция, жирных кислот и белка, но также имеются и углеводы.Самым полезным продуктом кето-диеты считается авокадо. Он содержит жиры и богат минералами и витаминами, много клетчатки, а также помогает снизить показатели холестерина. Нужно добавлять в рацион и мясо, в котором много минералов и витамин B.