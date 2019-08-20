Росстат назвал самые распространенные заболевания молодежи России





На первой позиции в перечне находятся недуги психического характера. В 2018 году численность пациентов возрастом до 39 лет с впервые в жизни с установленным диагнозом составило почти 232 тысячи человек. На втором месте находятся наркологические расстройства. По данным на 2018 год, такими болезнями страдали 107,8 тысячи человек в возрасте до 39 лет.ВИЧ тоже является одним из самых распространенных заболеваний среди российской молодежи. В ушедшем году ею страдали 34,7 тысячи человек возрастом до 34 лет. В отрицательном списке также оказались туберкулез и сифилис: 22,6 тысячи и 12,4 тысячи больных соответственно в 2018 году выявили медики. Болеют молодые граждане РФ и раком: в указанный период времени зловредные наросты нашли у 18,4 тысячи человек.