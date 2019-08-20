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Остеопат назвал вредные для здоровья виды обуви

Остеопат Владимир Животов назвал вредные для здоровья виды обуви. Туфли на шпильках, вьетнамки, шлёпанцы, слишком узкая обувь или на размер меньше может провоцировать возникновение поперечного плоскостопия, варикоза, хронических болей и сказаться на общем состоянии опорно-двигательного аппарата.
Остеопат назвал вредные для здоровья виды обуви

Эксперт указал, что предпочтение шпилькам стоит оказывать только в случае «выхода в свет», для ежедневного использования подойдет каблук не больше 6 сантиметров. Частое ношение шпилек может стать причиной возникновения поперечного плоскостопия, натоптышей, болей в ногах и варикозного расширения вен.

Не менее вредными может быть и обувь на низкой подошве, поскольку постоянное напряжение в мышцах стопы, появляющееся от необходимости сгибать пальцы, пребывая в шлепанцах и вьетнамках, переходит на голени, поясницу и выше. Такая обувь будет уместна лишь для походов на пляж, в баню, бассейн и подобные места отдыха.

Важным аспектом является умеренное прилегание ремешка в области пятки и носков с целью недопущения «болтания» ноги. Это касается как летней, так и зимней обуви, в особенности такого его вида, как угги. Кроме того, остеопат рекомендует постоянно менять зимнюю обувь.

Владимир Животов объясняет, что ортопедическую обувь, часто покупаемую родителями для детей с раннего возраста с целью предотвратить развитие плоскостопия и сколиоза, необходимо носить лишь по предписанию врачей и наличии заболеваний, поскольку она может деформировать стопу. Также вредной для здоровья является слишком узкая обувь или на размер меньше. Она сказывается на общем состоянии опорно-двигательного аппарата и может стать причиной появления костных наросты, болевых ощущений и хронического дискомфорта.

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Наука
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 19:43

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