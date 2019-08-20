Остеопат назвал вредные для здоровья виды обуви





Эксперт указал, что предпочтение шпилькам стоит оказывать только в случае «выхода в свет», для ежедневного использования подойдет каблук не больше 6 сантиметров. Частое ношение шпилек может стать причиной возникновения поперечного плоскостопия, натоптышей, болей в ногах и варикозного расширения вен.Не менее вредными может быть и обувь на низкой подошве, поскольку постоянное напряжение в мышцах стопы, появляющееся от необходимости сгибать пальцы, пребывая в шлепанцах и вьетнамках, переходит на голени, поясницу и выше. Такая обувь будет уместна лишь для походов на пляж, в баню, бассейн и подобные места отдыха.Важным аспектом является умеренное прилегание ремешка в области пятки и носков с целью недопущения «болтания» ноги. Это касается как летней, так и зимней обуви, в особенности такого его вида, как угги. Кроме того, остеопат рекомендует постоянно менять зимнюю обувь.Владимир Животов объясняет, что ортопедическую обувь, часто покупаемую родителями для детей с раннего возраста с целью предотвратить развитие плоскостопия и сколиоза, необходимо носить лишь по предписанию врачей и наличии заболеваний, поскольку она может деформировать стопу. Также вредной для здоровья является слишком узкая обувь или на размер меньше. Она сказывается на общем состоянии опорно-двигательного аппарата и может стать причиной появления костных наросты, болевых ощущений и хронического дискомфорта.