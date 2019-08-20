У российских детей чаще стали выявлять пороки органов зрения





За 5 последних лет в России на 42% возросло число детей до 14 лет, у которых обнаружили пороки развития органов зрения, а у подростков 15-17 лет этот показатель вырос на 56%. Вячеслав Куренков, офтальмохирург, сообщил, что основное значение в возникновении болезней глаз играют вирусы, инфекции и отравляющие вещества, которые влияют на плод в период беременности женщины. Не стоит забывать и о генетике, если у родителей имеются дефекты в геноме, то они могут являться причиной проявления патологий.Болезням подвержены не только глаза, а и сердечно-сосудистая система детей. Происхождение этих аномалий кроется в сбоях генома, негативном воздействии окружающей среды и вредных привычках родителей. Доктора отмечают, что рост количества болезней не говорит об ухудшении всей ситуации, а указывает на улучшение качества диагностирования болезней. Это связано с началом работы по стране специализированных центров.