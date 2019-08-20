Жители Австралии 10 лет ставили в лотерее на одни и те же числа, пока не сорвали джекпот
В Австралии восемь друзей на протяжении почти 10 лет продолжали играть в лотерею, используя каждый раз одну и ту же комбинацию чисел. Как передает Daily Mail, в итоге поклонники азартного увлечения сумели сорвать джекпот.
Изначально азартные австралийцы играли в лотерею вместе и использовали номера 19, 23, 35, 6, 28, 24, 38 и 29. За 10 лет они успели разъехаться по разным городам, но регулярно скидывались на новый лотерейный билет. В итоге австралийцы сорвали джекпот в размере 996 тысяч австралийских долларов. Один из счастливчиков впоследствии отметил, что он не может дождаться, когда расскажет о выигрыше остальным, отметив, что его друзья наверняка будут счастливы.
По словам победителя, он намерен потратить часть своей доли на оплату скопившихся счетов.
Изначально азартные австралийцы играли в лотерею вместе и использовали номера 19, 23, 35, 6, 28, 24, 38 и 29. За 10 лет они успели разъехаться по разным городам, но регулярно скидывались на новый лотерейный билет. В итоге австралийцы сорвали джекпот в размере 996 тысяч австралийских долларов. Один из счастливчиков впоследствии отметил, что он не может дождаться, когда расскажет о выигрыше остальным, отметив, что его друзья наверняка будут счастливы.
По словам победителя, он намерен потратить часть своей доли на оплату скопившихся счетов.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:27