Маша Малиновская показала фото подросшего сына Мирона

Поводом стал поход Маши Малиновской и ее ребенка в столичный зоопарк. Сын телеведущей Мирон захотел лично посмотреть на панд, которые недавно стали новыми обитателями этого заведения. Знаменитость разместила в Instagram сразу несколько фотографий своего ребенка и отметила, что они оба остались довольны проведенным в зоопарке временем.Подписчики Маши Малиновской обрадовались тому, что знаменитость показала им новые фото сына Мирона. Из-за того, что модель редко публикует его снимки, поклонники легко смогли заметить, насколько сильно он вырос. Многие также отметили белые волосы мальчика и заявили, что он растет красавцем. Подписчики звезды пожелали ей и ее наследнику счастья и здоровья.Напомним, Маша Малиновская до сих пор скрывает личность отца Мирона. Согласно одной из версий, им является влиятельный бизнесмен из Чечни. Примечательно, что отец отказался от своего сына, а это является крайне нетипичной ситуацией для любого кавказского мужчины.