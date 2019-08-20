Эксперты рассказали о влиянии запрещенных веществ на психику детей
Медики раскрыли влияние запрещенных препаратов на психику детей. Исследователи центра NHS Digital заявили, что имеющие вредные привычки подростки чаще становились несчастными во взрослом возрасте.
Согласно статистике, дети британцев в возрасте 11-15 лет, которые употребляли алкогольные напитки, а также имели никотиновую или наркотическую зависимость, чаще чувствуют себя несчастными с годами. Оказалось, что их сверстники, которые вели здоровый образ жизни, были более удовлетворены жизнью. Эксперты провели несколько опросов, которые показали, что уровень стресса и депрессии повышался в соответствии с продолжительностью употребления запрещенных веществ. Также такие подростки отличались повышенной тревожностью.
Оказалось, что дети из обеспеченных семей Британии чаще употребляли алкоголь, чем наследники родителей со скромным доходом. Около половины опрошенных 15-летних добровольцев заявили, что употреблять спиртное раз в неделю абсолютно нормально для них. Как передает “ПолитРоссия”, по сравнению с 2016 годом доля курящих подростков снизилась до 16%.
Согласно статистике, дети британцев в возрасте 11-15 лет, которые употребляли алкогольные напитки, а также имели никотиновую или наркотическую зависимость, чаще чувствуют себя несчастными с годами. Оказалось, что их сверстники, которые вели здоровый образ жизни, были более удовлетворены жизнью. Эксперты провели несколько опросов, которые показали, что уровень стресса и депрессии повышался в соответствии с продолжительностью употребления запрещенных веществ. Также такие подростки отличались повышенной тревожностью.
Оказалось, что дети из обеспеченных семей Британии чаще употребляли алкоголь, чем наследники родителей со скромным доходом. Около половины опрошенных 15-летних добровольцев заявили, что употреблять спиртное раз в неделю абсолютно нормально для них. Как передает “ПолитРоссия”, по сравнению с 2016 годом доля курящих подростков снизилась до 16%.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:08