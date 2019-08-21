Жена Стаса Михайлова Инна показала подросшую дочь от Андрея Канчельскиса

Для нового снимка Инна Михайлова и ее дочь от первого брака Ева Канчельскис позируют вместе. “Мамина Ева”, — лаконично подписала фото светская львица. Поклонники в комментариях согласились, что наследница очень похожа на мать. Публикацию избранницы артиста также оценили Игорь Гуляев и Яна Рудковская. Автор поста вместе с семьей находится на отдыхе на Лазурном берегу во Франции. Недавно звезда поздравила свою дочь Иванну Михайлову с 10-летием.Вместе с музыкантом его жена воспитывает также дочь Марию, а у Стаса Михайлова от прошлых отношений есть сын и дочь. Будучи замужем за известным певцом, Инна Михайлова не испытывает ревности из-за внимания поклонниц к мужу, но сопровождает его в поездках вместе с командой.