АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о влиянии на здоровье диеты CICO и ее…
EUR 73.95 USD 66.61
Курс валют на 20.08.2019

«Городу нужен хозяйственник»: эксперты подвели итоги третьего раунда дебатов в Петербурге

По итогам третьего раунда дебатов кандидатов в губернаторы Северной столицы, состоялась пресс-конференция, которую организовал экспертный клуб Санкт-Петербурга. На пресс – конференции была дана оценка кандидатам и их программам. В формировании экспертной оценки принимали участие политологи, политтехнологи и политические психологи, сообщает РИА LIVE24.


По единодушному мнению практически всех экспертов, третий раунд теледебатов в очередной раз продемонстрировал превосходство нынешнего временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга, Александра Беглова, над остальными кандидатам, сообщает РИА LIVE24. А в выборах, помимо Беглова, участвуют ещё три кандидата: Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Владимир Бортко («КПРФ»), Михаил Амосов («Гражданская Платформа»).

Все кандидаты, кроме врио, представляли очень похожие программы, в которых содержались только общие фразы о проблемах, которые необходимо решать в городе, а конкретных путей решение, а тем более сроков, не предлагал никто из кандидатов, кроме врио Александра Беглов, пишет РИА LIVE24.

Только Беглов оперировал конкретными цифрами, суммами и датами. Только врио губернатора четко знал, сколько парков в Санкт-Петербурге, сколько километров дорог, какие проблемы есть на каждом из объектов. Как и когда стоит их решать. Безусловно, у действующего главы города в этих вопросах есть карт-бланш, ведь он ежедневно работает с этими данными. Но, по мнению политтехнолога Александра Ершова, к третьему туру дебатов этого уже не достаточно. Требуется лучшая подготовка кандидатов и больше конкретики, сообщает РИА LIVE24.

Политтехнолог Дмитрий Солонников обвиняет кандидатов в оторванности от своей целевой аудитории. Независимо от партийной принадлежности, программа кандидатов выстроена таким образом, чтобы понравиться всем и сразу, и какой либо идеологической подоплёки в себе не несёт.
Возросший уровень ораторского мастерства отметили так же почти все эксперты. Однако городу нужен не просто оратор, а человек, который сможет решать конкретные поставленные перед ним задачи.

По итогам третьего тура дебатов, политический психолог Павел Дьячков составил краткий психологический портрет кандидатов в губернаторы.
Владимир Бортко: часто употребляет в речи отрицания, противопоказания, указание на проблемы. Для него борьба это часть жизни, у него явно оппозиционный тип мышления. Конфликтное поведение проявилось в настойчивом желании оставить комментарий строительной компании, несмотря на то, что Бортко не помнил её точного названия.

Он человек легко возбудимый и медленно остывающий. Здоровая эгоцентричность, свойственная людям творческим, ему так же не чужда. Проблемы Бортко воспринимает сквозь призму собственного жизненного опыта. В речи превалирует местоимение «Я». По классификации Курта Левина, такой человек будет демонстрировать авторитарный стиль лидерства. Команда будет подбирать по принципу личных симпатий Бортко, а не по профессиональному признаку. Основной доминирующей мотивацией таких людей является власть.

Михаил Амосов: в очень многом полная противоположность Игоря Бортко. Он человек привыкший воспринимать мир как сложные взаимосвязи и закономерности. Он человек более сдержанный и спокойный, неконфликтный. Способен проявить политическую гибкость и пойти на компромисс. Основной мотив деятельности, как и у Бортко, власть. Но взвешенность и вдумчивость Амосова, может стать его главным недостатком на посту губернатора города, так как в случае, когда необходимо будет принимать решение, интеллектуал, вроде Амосова, рискует увязнуть в излишнем обдумывании всех обстоятельств, а жизненно важное решение рискует быть и вовсе не принятым. Люди с психотипом Амосова являются наиболее профессиональными советниками, нежели управленцами.

Надежда Тихонова, в этот раз держалась гораздо увереннее, чем в прошлые. По её психологическому портрету можно сказать следующее: высокая степень напряженности во время публичных выступлений говорит о возможной низкой стрессоустойчивости кандидата. Основной её мотив это мотив осторожности. В конкурентной борьбе Тихонова легко отдаёт инициативу оппоненту. Управленческие решения она будет принимать, опираясь на своё окружение.

Александр Беглов: В лексиконе Беглова доминирует местоимение «мы», что свидетельствует о его не авторитарности и демократичности как политика. Такой человек принимает решения только, опираясь на мнение целой команды, а не единолично. Основной мотив это мотив афифиляции и мотив достижения, то есть стремление наладить положительные взаимоотношения с людьми.

Как считает учредитель GR – клуба Санкт-Петербург, политолог Игорь Сопов, не особо важно какого темперамента человек сядет в кресло губернатора, самое главное, чтобы он выполнял все возложенные на него задачи. Городу нужен эффективный управленец и хозяйственник, а не шоу-мен.

+Дзен +Яндекс новости
Политика
Добавил: admin Сегодня, 18:43

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Предсказан ответ России на возможные поставки Израилем военных технологий…
«Городу нужен хозяйственник»: эксперты подвели итоги третьего раунда дебатов в…
Экс-депутат Журавко дал Зеленскому советы по поводу «трудной зимы» и проблемы…
Дочь Лиза учит Максима Галкина правильно…
Украина планирует увеличить экспорт вооружения в пять раз к 2025…
Наталья Поклонская: "Святой пришел во сне и вылечил…
Из-за травмы на съемках "Голоса 60+" Валерия вынуждена ходить в пушистых…
Елена Подкаминская ответила на вопрос о съемках в «Кухне» зажигательным…
Катя Гордон оценила плюсы и минусы профессии…
BMW готовит необычный спортбайк с электрическим…
Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит…
Блогер Давид Манукян рассказал подробности съемок «битвы» для нового клипа Ольги Бузовой на песню…
Алеся Кафельникова не захотела участвовать в шоу…
Тина Канделаки разделась до трусов и предложила вместе заняться…
Петр Кислов назвал несколько причин для развода с Полиной…
В Италии мужчина уснул на надувном матрасе и случайно пересек Мессинский…
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева вступилась за Ольгу Бузову после ее шутки о…
Samsung выпустит свой первый телевизор с…
Минобороны опубликовало видео первого полета нового беспилотника…
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко покрестила…
Дарья Донцова напишет сценарий детского детектива для…
Meizu готовит сервис Meizu UR для кастомизации…
Ольга Остроумова запретила друзьям навещать Валентина…
Apple запустит сервис Apple TV+ в ноябре текущего…
Анна Нетребко прогулялась по Москве с гигантской сумкой в неординарном…
Звезда «Дома-2» Алена Савкина о новом бойфренде: «Я поняла, что…
Сергей Лазарев показал фанатам фото с подросшим…
Вячеслав Мясников недоволен своим "микроскопическим" изображением на афише "Уральских…
В США мужчина попал в больницу с химическими ожогами после депиляции…
Ученые изучили влияние смартфонов на работу…
Екатерина Волкова получила тепловой удар на съемках сериала…
Житель Ростова-на-Дону продает лечащую от похмелья кошку за 15 млн…
Анастасия Волочкова во время поездки в Канаду посетила…
Илья Яшин арестован на 10 суток за призывы к незаконному митингу 18…
Рогозин: Российская сверхтяжелая ракета будет в 4 раза дешевле…
Супруга Андрея Григорьева-Апполонова Марина перестала скрывать молодого…
Украина продавала Мьянме ЗРПК «Тунгуска» всего за 1 тысячу…
Названы зарубежные звезды, любящие…
Глобальное потепление провоцирует распространение агрессивных…
Украинскую группу Anna Maria критикуют за участие в “Новой…
Просмотреть все новости