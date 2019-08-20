«Городу нужен хозяйственник»: эксперты подвели итоги третьего раунда дебатов в Петербурге
По итогам третьего раунда дебатов кандидатов в губернаторы Северной столицы, состоялась пресс-конференция, которую организовал экспертный клуб Санкт-Петербурга. На пресс – конференции была дана оценка кандидатам и их программам. В формировании экспертной оценки принимали участие политологи, политтехнологи и политические психологи, сообщает РИА LIVE24.
По единодушному мнению практически всех экспертов, третий раунд теледебатов в очередной раз продемонстрировал превосходство нынешнего временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга, Александра Беглова, над остальными кандидатам, сообщает РИА LIVE24. А в выборах, помимо Беглова, участвуют ещё три кандидата: Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Владимир Бортко («КПРФ»), Михаил Амосов («Гражданская Платформа»).
Все кандидаты, кроме врио, представляли очень похожие программы, в которых содержались только общие фразы о проблемах, которые необходимо решать в городе, а конкретных путей решение, а тем более сроков, не предлагал никто из кандидатов, кроме врио Александра Беглов, пишет РИА LIVE24.
Только Беглов оперировал конкретными цифрами, суммами и датами. Только врио губернатора четко знал, сколько парков в Санкт-Петербурге, сколько километров дорог, какие проблемы есть на каждом из объектов. Как и когда стоит их решать. Безусловно, у действующего главы города в этих вопросах есть карт-бланш, ведь он ежедневно работает с этими данными. Но, по мнению политтехнолога Александра Ершова, к третьему туру дебатов этого уже не достаточно. Требуется лучшая подготовка кандидатов и больше конкретики, сообщает РИА LIVE24.
Политтехнолог Дмитрий Солонников обвиняет кандидатов в оторванности от своей целевой аудитории. Независимо от партийной принадлежности, программа кандидатов выстроена таким образом, чтобы понравиться всем и сразу, и какой либо идеологической подоплёки в себе не несёт.
Возросший уровень ораторского мастерства отметили так же почти все эксперты. Однако городу нужен не просто оратор, а человек, который сможет решать конкретные поставленные перед ним задачи.
По итогам третьего тура дебатов, политический психолог Павел Дьячков составил краткий психологический портрет кандидатов в губернаторы.
Владимир Бортко: часто употребляет в речи отрицания, противопоказания, указание на проблемы. Для него борьба это часть жизни, у него явно оппозиционный тип мышления. Конфликтное поведение проявилось в настойчивом желании оставить комментарий строительной компании, несмотря на то, что Бортко не помнил её точного названия.
Он человек легко возбудимый и медленно остывающий. Здоровая эгоцентричность, свойственная людям творческим, ему так же не чужда. Проблемы Бортко воспринимает сквозь призму собственного жизненного опыта. В речи превалирует местоимение «Я». По классификации Курта Левина, такой человек будет демонстрировать авторитарный стиль лидерства. Команда будет подбирать по принципу личных симпатий Бортко, а не по профессиональному признаку. Основной доминирующей мотивацией таких людей является власть.
Михаил Амосов: в очень многом полная противоположность Игоря Бортко. Он человек привыкший воспринимать мир как сложные взаимосвязи и закономерности. Он человек более сдержанный и спокойный, неконфликтный. Способен проявить политическую гибкость и пойти на компромисс. Основной мотив деятельности, как и у Бортко, власть. Но взвешенность и вдумчивость Амосова, может стать его главным недостатком на посту губернатора города, так как в случае, когда необходимо будет принимать решение, интеллектуал, вроде Амосова, рискует увязнуть в излишнем обдумывании всех обстоятельств, а жизненно важное решение рискует быть и вовсе не принятым. Люди с психотипом Амосова являются наиболее профессиональными советниками, нежели управленцами.
Надежда Тихонова, в этот раз держалась гораздо увереннее, чем в прошлые. По её психологическому портрету можно сказать следующее: высокая степень напряженности во время публичных выступлений говорит о возможной низкой стрессоустойчивости кандидата. Основной её мотив это мотив осторожности. В конкурентной борьбе Тихонова легко отдаёт инициативу оппоненту. Управленческие решения она будет принимать, опираясь на своё окружение.
Александр Беглов: В лексиконе Беглова доминирует местоимение «мы», что свидетельствует о его не авторитарности и демократичности как политика. Такой человек принимает решения только, опираясь на мнение целой команды, а не единолично. Основной мотив это мотив афифиляции и мотив достижения, то есть стремление наладить положительные взаимоотношения с людьми.
Как считает учредитель GR – клуба Санкт-Петербург, политолог Игорь Сопов, не особо важно какого темперамента человек сядет в кресло губернатора, самое главное, чтобы он выполнял все возложенные на него задачи. Городу нужен эффективный управленец и хозяйственник, а не шоу-мен.
По единодушному мнению практически всех экспертов, третий раунд теледебатов в очередной раз продемонстрировал превосходство нынешнего временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга, Александра Беглова, над остальными кандидатам, сообщает РИА LIVE24. А в выборах, помимо Беглова, участвуют ещё три кандидата: Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Владимир Бортко («КПРФ»), Михаил Амосов («Гражданская Платформа»).
Все кандидаты, кроме врио, представляли очень похожие программы, в которых содержались только общие фразы о проблемах, которые необходимо решать в городе, а конкретных путей решение, а тем более сроков, не предлагал никто из кандидатов, кроме врио Александра Беглов, пишет РИА LIVE24.
Только Беглов оперировал конкретными цифрами, суммами и датами. Только врио губернатора четко знал, сколько парков в Санкт-Петербурге, сколько километров дорог, какие проблемы есть на каждом из объектов. Как и когда стоит их решать. Безусловно, у действующего главы города в этих вопросах есть карт-бланш, ведь он ежедневно работает с этими данными. Но, по мнению политтехнолога Александра Ершова, к третьему туру дебатов этого уже не достаточно. Требуется лучшая подготовка кандидатов и больше конкретики, сообщает РИА LIVE24.
Политтехнолог Дмитрий Солонников обвиняет кандидатов в оторванности от своей целевой аудитории. Независимо от партийной принадлежности, программа кандидатов выстроена таким образом, чтобы понравиться всем и сразу, и какой либо идеологической подоплёки в себе не несёт.
Возросший уровень ораторского мастерства отметили так же почти все эксперты. Однако городу нужен не просто оратор, а человек, который сможет решать конкретные поставленные перед ним задачи.
По итогам третьего тура дебатов, политический психолог Павел Дьячков составил краткий психологический портрет кандидатов в губернаторы.
Владимир Бортко: часто употребляет в речи отрицания, противопоказания, указание на проблемы. Для него борьба это часть жизни, у него явно оппозиционный тип мышления. Конфликтное поведение проявилось в настойчивом желании оставить комментарий строительной компании, несмотря на то, что Бортко не помнил её точного названия.
Он человек легко возбудимый и медленно остывающий. Здоровая эгоцентричность, свойственная людям творческим, ему так же не чужда. Проблемы Бортко воспринимает сквозь призму собственного жизненного опыта. В речи превалирует местоимение «Я». По классификации Курта Левина, такой человек будет демонстрировать авторитарный стиль лидерства. Команда будет подбирать по принципу личных симпатий Бортко, а не по профессиональному признаку. Основной доминирующей мотивацией таких людей является власть.
Михаил Амосов: в очень многом полная противоположность Игоря Бортко. Он человек привыкший воспринимать мир как сложные взаимосвязи и закономерности. Он человек более сдержанный и спокойный, неконфликтный. Способен проявить политическую гибкость и пойти на компромисс. Основной мотив деятельности, как и у Бортко, власть. Но взвешенность и вдумчивость Амосова, может стать его главным недостатком на посту губернатора города, так как в случае, когда необходимо будет принимать решение, интеллектуал, вроде Амосова, рискует увязнуть в излишнем обдумывании всех обстоятельств, а жизненно важное решение рискует быть и вовсе не принятым. Люди с психотипом Амосова являются наиболее профессиональными советниками, нежели управленцами.
Надежда Тихонова, в этот раз держалась гораздо увереннее, чем в прошлые. По её психологическому портрету можно сказать следующее: высокая степень напряженности во время публичных выступлений говорит о возможной низкой стрессоустойчивости кандидата. Основной её мотив это мотив осторожности. В конкурентной борьбе Тихонова легко отдаёт инициативу оппоненту. Управленческие решения она будет принимать, опираясь на своё окружение.
Александр Беглов: В лексиконе Беглова доминирует местоимение «мы», что свидетельствует о его не авторитарности и демократичности как политика. Такой человек принимает решения только, опираясь на мнение целой команды, а не единолично. Основной мотив это мотив афифиляции и мотив достижения, то есть стремление наладить положительные взаимоотношения с людьми.
Как считает учредитель GR – клуба Санкт-Петербург, политолог Игорь Сопов, не особо важно какого темперамента человек сядет в кресло губернатора, самое главное, чтобы он выполнял все возложенные на него задачи. Городу нужен эффективный управленец и хозяйственник, а не шоу-мен.
Политика
Добавил: admin Сегодня, 18:43