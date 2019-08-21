Ирина Безрукова после двух неудачных браков призналась, что стремится к гармоничным отношениям с мужчиной

После развода с Игорем Ливановым в 2000 году, с которым актриса воспитывала сына, Ирина Безрукова вышла замуж за народного артиста Сергея Безрукова. Отношения пары продлились 15 лет, на протяжении которых звезды не смогли завести детей. Позже знаменитость утверждала, что отпустила мужа, чтобы не держать рядом с собой человека, который этого не хочет. По мнению Ирины Безруковой, именно в этом заключается настоящая любовь.В свои 54 года Ирина Безрукова остается одинокой, отметив, что без любви сложно оставаться счастливой, несмотря на наличие любимого дела. Знаменитость советует не торопиться с выбором партнера, поскольку всем нужна родная душа, с которой будут совпадать взгляды на мир и духовные ценности. При этом она считает, что каждой женщине нравится, когда ею восхищаются.